معسكر مغلق للاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة الأهلي

أقام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري معسكراً مغلقاً بناءً على طلب طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إعتباراً من صباح اليوم السبت بأحد فنادق الإسكندرية ببرج العرب .
و حتى موعد لقاء النادى الأهلىو المقرر له يوم الاثنين القادم في إطار مباريات الأسبوع الثامن و العشرون لمسابقة الدوري الممتاز ، و الذى سيقام في تمام الساعة الثامنه و النصف مساءً علي إستاد برج العرب .
و سوف يجتمع مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى بكامل هيئته بالجهاز الفني و اللاعبين لدعمهم و لحثهم على العودة من جديد للعروض القوية التي قدمها الفريق في بداية الموسم و تقديم أقصى ما لديهم من جهد خلال المرحلة المقبلة لإسعاد جماهير الثغر الوفية .
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