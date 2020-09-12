كراوتش: كنت أتمنى اللعب بجانب محمد صلاح وماني

صرح بيتر كراوتش مهاجم ليفربول السابق، عن أسماء الثلاثي الذي كان يرغب فى اللعب بجانبهم خلال مسيرته في خط الهجوم.

قال كراوتش في تصريحات لشبكة "The Sport Bible": " كنت أحب اللعب مع السرعة، لأنني لم أكن أمتلك تلك الميزة، مجرد وجود لاعبين من

حولي يمتلكون سرعة فائقة، يجعلني ألعب بشكل أفضل".

وتابع: "كنت أتمنى اللعب مع أوباميانج، ولكن لا يمكننا التغاضي عن الثلاثي الأمامي الحالي في ليفربول محمد صلاح الذي يسجل 30 هدفًا على الأقل في كل موسم

وماني أيضًا".

واختتم: "اللعب معهم في خط الهجوم يعد حلمًا كبيرًا بالنسبة لي، ولكن إذا كنت تسألني عن إذا ما كنت سأستبدل نفسى مع أيا من هذا الثلاثي، سأختار أوباميانج للتواجد بجانب الثنائي محمد صلاح وماني".

ولعب كراوتش 678 مباراة خلال مسيرته، استطاع تسجيل 188 هدف، وصناعة 70 هدف، قبل أن يعتزل العام الماضي 2019 مع فريق بيرنلي.