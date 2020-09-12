وزير الرياضة " يكرم طالبتين متفوقتين فى الثانوية العامة

قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم الطالبتين سماح هاني محمود حسن الحاصلة علي 97.5 % في الثانوية العامة ادبي - إدارة شبراخيت بالبحيرة ، والطالبة هبه حامد محمود عبد السميع الحاصلة علي مجموع 99.25 % في الثانوية العامة علمي علوم - إدارة شرق الإسكندرية ، وذلك في اطار حرص الوزارة علي تكريم النماذج الشابة المتميزة في كافة الأصعدة

، انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية برعاية وإبراز الشباب الموهوبين والمتميزين في كافة المجالات ليكونوا قدوة لغيرهم من الشباب.وقدم الدكتور اشرف صبحي التهنئة للطالبتين علي تفوقهم العلمي واجتهادهم في الدراسة من خلال مساعدة ذويهم فى أعمال مختلفة ، ما يجعلهم قدوة حسنة بين الشباب ، مؤكداً علي استمرار دعم الوزارة الطالبتين اثناء استكمال مسيرة اجتهادهم .كما دعا صبحي الطالبتين إلي الاشتراك في كافة الأنشطة والبرامج التي تنظمها الوزارة ، وقدم لهم مكافأة مالية علي تفوقهم العلمي .فيما قدمت كلا من الطالبتين الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي الاهتمام والدعم لهم وتحفيذهم علي المزيد من التفوق والتميز .وحرص وزير الشباب خلال الفترة الماضية على تكريم العديد من النماذج الشابة من المتفوقين دراسيا إلى جانب ممارستهم لبعض الأعمال لمساعدة أنفسهم وذويهم مما يجعلهم قدوة حسنة للشباب المصري