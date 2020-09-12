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ارسنال يفتتح الدوري الانجليزي بفوز كاسح في ديربي لندن الصغير

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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رفع ارسنال الستار عن فعاليات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي (البريميرليج) بفوز كاسح في ديربي لندن الصغير على جاره ومضيفه فولهام بثلاثية نظيفة، اليوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة الأولى من المسابقة.

نُقلت مباراة “ارسنال وفولهام” على قناة بي تي سبورت البريطانية 1، وقناة سكاي سبورت الألمانية 1، بالإضافة إلى قناة كانال بلس الفرنسية.

وحصد أرسنال (المدفعجية) أول ثلاث نقاط له في البريميرليج هذا الموسم فيما تلقى فولهام صدمة كبيرة في بداية الموسم الحالي بعد عودته إلى دوري الدرجة الممتازة حيث قضى الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى.

ملخص مباراة ارسنال وفولهام في الدوري الانجليزي
ملخص مباراة ارسنال وفولهام في الدوري الانجليزي “بداية مثالية لكتيبة أرتيتا”

ودخل فريق “ارسنال” المباراة بمعنويات عالية بعدما حقق كأس الدرع الخيرية على حساب حامل لقب الدوري الانجليزي ““، وسيسعى رجال المدرب الشاب ميكيل أرتيتا إلى تحقيق اول فوز في افتتاح بطولة الدوري.

وأنهى أرسنال الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة الثامنة، مستغلا تمريرة من أوباميانج إلى السويسري جرانيت تشاكا ومنه كرة في العمق، فشل المدافع الاميركي تيم ريام في تشتيها لتصل إلى ويليان فسدد كرة صدها الحارس الشاب السلوفاكي ماريك وتابعها لاكازيت بكل سهولة داخل الشباك.

وكانت المفاجأة في صفوف فولهام قيام مدربه سكوت باركر بابقاء هداف الدرجة الأولى (الثانية فعليا) برصيد 26 هدفا المهاجم الصربي الكسندر ميتروفيتش على مقاعد البدلاء.

أهداف ارسنال وفولهام في الدوري الانجليزي (صور:AFP)
نتيجة مباراة ارسنال وفولهام فى الدوري الانجليزي-أهداف ارسنال وفولهام في الدوري الانجليزي (صور:AFP)

وعلى غرار سيناريو الشوط الاول لم يتأخر أرسنال في زيادة غلته في الثاني بعد مرور أربع دقائق من صافرة البداية، بعدما إرتقى المدافع جابريال ماجاليش لركنية نفذها مواطنه ويليان فاصطدمت بكتفه الايسر ودخلت بين قدمي الحارس روداك ومنه إلى الشباك (49).

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جاء الثالث من هجمة مرتدة سريعة بدأها ويليان بتمريرة في العمق للغابوني أوباميانج الذي دخل منطقة الجزاء وسدد كرة بقدمه اليمنى من الجانب الايسر استقرت في الجهة المعاكسة للمرمى (57).

وأكد أوباميانج عمليا من خلال هذا الهدف وأدائه الجيد في المباراة على استقراره في أرسنال بعد التقارير العديدة التي أشارت هذا الصيف إلى اقتراب رحيل اللاعب عن قلعة المدفعجية.

وشهدت المباراة أداء قويا أيضا من البرازيلي ويليان الذي ساهمت تسديدته المرتدة من حارس فولهام في صناعة الهدف الأول لزميله لاكازيت الذي افتتح أهداف الموسم الحالي كما صنع ويليان الهدفين الثاني والثالث للفريق.

وهذه هي المباراة الأولى لويليان مع أرسنال في بعدما رحل عن صفوف إلى أرسنال في صفقة انتقال حر هذا الصيف بعد سبعة مواسم قضاها في صفوف تشيلسي.

ويليان فى اول مباراة له مع ارسنال فى الدوري الانجليزي (صور:AFP)
نتيجة مباراة ارسنال وفولهام فى الدوري الانجليزي-ويليان فى اول مباراة له مع ارسنال فى الدوري الانجليزي (صور:AFP)

كما شهدت المباراة اليوم الهدف الأول للبرازيلي الآخر ماجاليس مع أرسنال الذي انتقل إليه مطلع الشهر الحالي قادما من ليل الفرنسي.

يذكر ان اخر مباراة جمعت “ارسنال وفولهام” كانت في الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2018/2019، وانتهت بفوز الجانرز بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات.

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