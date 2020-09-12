الميركاتو الصيفي: ميدلزبره يضم قائد ويجان أتلتيك

أعلن ميدلزبره الإنجليزي ضمه لقائد ويجان أتلتيك ولاعب منتخب مصر سام مرسي بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وهبط ويجان بنهاية الموسم الماضي لدوري الدرجة الثانية ما جعل سام مرسي يقرر الرحيل والانتقال لميدلزبره على أمل المنافسة للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم هبوط ويجان تمكن سام مرسي من تقديم آداء جيد، وفاز بجائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق خلال الموسم الماضي.

شارك اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مع ويجان في 150 مباراة خلال أربع سنوات، وتمكن من الحصول على شارة قيادة الفريق خلال تلك الفترة كذلك.

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وأصبح سام مرسي ثالث صفقات ميدلزبره خلال الميركاتو الصيفي الحالي، كما أنه أصبح ثالث لاعب مصري يرتدي قميص الفريق بعد نجم الأهلي السابق محمد شوقي والعالمي أحمد حسام ميدو.

وقال سام مرسي بعد توقيعه لميدلزبره: “سعيد بتوقيعي لميدلزبره، أتمنى أن نحظى بموسم جيد، هيا بنا”.

جدير بالذكر أن سام مرسي كان ضمن قائمة المنتخب المصري الذي شارك في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.