كلوب يعتذر للسير أليكس فيرجسون بعد إيقاظه في الرابعة صباحًا!

تحدث المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب عن سر تواصله مع مدرب مانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون، عقب تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الذي كان غائبًا عن خزائن ليفربول منذ ثلاثين عاما.
وكشف كلوب عن حقيقة ما حدث وكيف تواصل هو والمدرب التاريخي لليونايتد، حيث قال في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ليدز وهو يبتسم إلى الصحفيين: “لم أتصل به، ولا بد لي من توضيح ذلك. لقد أرسلت له رسالة”.
وأضاف: “كانت المشكلة أنني عدت في وقت متأخر من غرفتي في تلك الليلة بشكل واضح ولم أستطع النوم على الفور، لذلك عدت من خلال الرسائل التي تلقيتها وكان أحدهم من أليكس فيرجسون”.
وتابع: “لذا أجبت بطريقة مهذبة للغاية على ما أعتقد، أعتقد أنها كانت الساعة 3.30، أو الساعة الرابعة صباحًا تقريبًا”.
وذكر كلوب أنه وقع في فخ اللحظة وأراد العودة إلى كل من تمنوا له التوفيق، لكنه لم يفكر في أن فيرجسون البالغ من العمر 78 عامًا سيكون مستيقظا، وقال: “لم أكن أتوقع أن يكون الهاتف بجوار سريره في الواقع، لم أكن أرغب في إيقاظه ولكن إذا حدث ذلك، آسف أليكس”.
وواصل كلوب: “منذ ذلك الحين لم نكن على اتصال، فهو لا يزال المدير السابق لمانشستر يونايتد ولا أعتقد أنه يريد التحدث معي كثيرًا عن نجاح ليفربول، إنه يحترمها ولكن ليس من المفضل مشاهدتها على التلفزيون”.
وسيواجه ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب منافسه ليدز يونايتد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مساء اليوم السبت على ملعب أنفيلد رود، ضمن منافسات الجولة الاولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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