الميركاتو الصيفي: نجم مانشستر سيتي على رادار ريال مدريد

ينتظر ريال مدريد الإسباني، رحيل جناحه الويلزي، جاريث بيل، ليباشر عملية استقدام بعض الأسماء الكبيرة، وذلك قبل أسابيع قليلة من نهاية الميركاتو الصيفي الحالي، إذ يضع المدير الفني الفرنسي، زين الدين زيدان، النجم الجزائري رياض محرز ضمن أولوية تدعيم فريقه.

وبحسب ما ذكرت التقارير الصحفية، تواصل ريال مدريد مع محرز، لمعرفة وضعيته مع مانشستر سيتي، خاصة بعد معاناته من الإسباني بيب جوارديولا، الذي حرمه من المشاركة في عدّة مباريات مهمة، أبرزها مواجهتي ريال مدريد وأولمبيك ليون في المراحل النهائية لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ووفقاً لما أشارت له التقارير، فإن مسؤولين من ريال مدريد، قد قاموا بجس نبض مقربين من محرز، ومن وكيل أعماله، قبل مباشرة المفاوضات على صفقته، حيث يرتبط النجم الجزائري بعقد مع مانشستر سيتي، يمتد حتى عام 2023.

وسينتظر ريال مدريد التعرّف على درجة استعداد مانشستر سيتي للتخلي عن محرز، وخاصة قيمة بيعه التي من المهم أن تكون في متناول إدارة فلورنتينو بيريز، التي انتهجت سياسة جديدة، تعتمد على استقدام المواهب الشابة.