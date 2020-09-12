ثلاثة لاعبين من نابولي يتورطون في قضية رشوة

تورط ثلاثي نابولى الإيطالى: خاليدو كوليبالي، فوزي غلام، وخوسيه كاييخون

فى قضية رشوة، بعدما ثبت حصولهم على رخصة قيادة قارب بحرى دون إجراء اختبارات، وتم استدعاء ثلاثى نادي الجنوب الإيطالى للاستجواب فى مكتب المدعى العام فى المدينة.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن لاعبى نابولى الثلاثة تورطوا فى قضية رشوة، بعد حصولهم على ترخيص قيادة قارب بحرى دون إجراء اختبارات، عن طريق دفع مبلغ من المال لمسؤولين سابقين فى هيئة الخدمة المدنية ومديرين مدرسة لتعليم قيادة القوارب، لمنحهم تلك الرخصة دون اختبارات.

وبحسب التقارير ذهب كوليبالى وغلام إلى مدرسة إجراء الاختبار، لكنهما غادرا بعد دون الخضوع له. ومن ناحية أخرى، حصل كاييخون على الترخيص من المنزل.

وبحسب الأخبار الواردة سيتم سحب تلك التراخيص من الثلاثي، كما تنتظرهم عقوبة قانونية بسبب الحصول على تلك التراخيص دون اختبار بالإضافة إلى لدفعهم رشوة لموظفين.

وفي سياق آخر ذكرت التقارير الصحفية، أن صفقة انتقال خاليدو كوليبالى إلى مانشستر سيتى الإنجليزى أوشكت على الأكتمال، وذلك بعد أن وافق النادي الإنجليزي على طلبات نابولي المادية، حيث ذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورت

الإيطالية أن الدولي السنغالي جهز حقائبه بالفعل، وينتظر السفر إلى إنجلترا خلال الساعات القليلة المقبلة، للتوقيع مع السيتيزنز.