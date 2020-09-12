الميركاتو الصيفي: باريس سان جيرمان يضم ظهير روما

أعلن باريس سان جيرمان جيرمان الفرنسي تعاقده مع الظهير الأيمن لروما الإيطالي، أليساندرو فلورينزي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع بند أحقية شراء.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى صفوف باريس سان جيرمان، لكي يعوض رحيل الظهير الأيمن البلجيكي توماس مونييه إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال فلورينزي بعد انضمامه لموقع النادي الرسمي: “فخور للغاية وسعيد بانضمامي لباريس سان جيرمان. إنه أحد أكبر الفرق في أوروبا اليوم وهو ما أثبته بوصوله إلى نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي”.

وأضاف: “سأقدم أفضل ما لدي لباريس ولمشجعيه، لدينا تحديات إستثنائية خلال الموسم المقبل وسيكون من دواعي سروري وفخري أن أواجه تلك التحديات مع زملائي الجدد الذين يعدوا ضمن الأفضل في العالم”.

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ظهر فلورينزي في 280 مباراة مع روما في جميع المسابقات، سجل خلالها 28 هدفًا وصنع 32 أخرى.

وأعير الدولي الإيطالي في يناير الماضي إلى فالنسيا الإسباني، وخاض معهم في تلك الفترة 14 مباراة لم يسجل أو يصنع فيهم أي هدف.

يذكر أن فلورينزي هو ثاني صفقات باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد ضم الحارس الإسباني سيرجيو ريكو من إشبيلية الإسباني.