الميركاتو الصيفي | ميلان يتعاقد مع منافس جديد لدوناروما من ليون

أعلن نادي ميلان الإيطالي التوقيع مع الحارس الدولي الروماني “سيبريان تاتاروسانو” لثلاث سنوات مقبلة قادماً من صفوف ليون الفرنسي.

ويأتي تعاقد ميلان مع تاتاروسانو لمنافسة “جيانلويجي دوناروما” على حراسة عرين الروسونيري بعد رحيل الحارس الدولي الإسباني المخضرم “بيبي رينا” إلى صفوف لاتسيو مع بداية الميركاتو الصيفي الجاري

وأعلن ميلان على صفقته الجديدة عبر بيان رسمي جاء فيه :”يسر نادي إيسي ميلان الإعلان عن توقيع الحارس سيبريان تاتاروسانو من أولمبيك ليون حيث وقع الحارس الروماني عقدًا مع النادي ينتهي في 30 يونيو 2023″.

ولعب الحارس الدولي الروماني لأندية ستيوا بوخارست الروماني وفيورنتينا الإيطالي ونانت وأولمبيك ليون في فرنسا قبل أن يحط الرحال في ميلان.

من هو تاتاروسانو؟

ولد سبريان بمدينة بوخارست في رومانيا يوم 9 فبراير 1986، واتخذ خطواته الأولى كلاعب كرة قدم محترف مع نادي “يوفنتوس بوخارست” الروماني، قبل أن يكمل انتقاله إلى “جلوريا بيستريتا” حيث شارك في 47 مباراة على مدار 3 مواسم.

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وانتقل سبريان في الميركاتو الصيفي 2009 إلى العملاق الروماني “ستيوا بوخارست” حيث شارك في 186 مباراة وفاز بالدوري الروماني في مناسبتين 2012/2013 و 2013/2014 وكأس رومانيا موسم 2010/2011.

خلال الميركاتو الصيفي 2014 قرر تاتاروسانو الانضمام إلى فيورنتينا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ستيوا بوخارست ليحط الرحال في إيطاليا.

وشارك الحارس الدولي الروماني في 101 مباراة في 3 مواسم مع الفيولا لينتقل صيف عام 2017 إلى فرنسا ووقع مع بطل الدوري الفرنسي تسع مرات نادي “نانت” حيث شارك في 67 مباراة خلال موسمين قبل أن ينضم إلى أولمبيك ليون، الذي لعب معه 6 مباريات فقط في الموسم الماضي مع النادي.

يذكر تاتاروسانو لعب 68 مباراة دولية مع المنتخب الروماني، وكان أول ظهور له في مباراة ودية ضد إيطاليا في 17 نوفمبر 2010.

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