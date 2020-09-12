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رابطة الدوري الإنجليزي تصدم جماهير المدرجات

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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قررت رابطة الممتاز، التراجع عن خطة إعادة الجماهير الى المدرجات، خلال منافسات الموسم الجديد 2020/21، الذي سينطلق اليوم بمباراة فولهام وآرسنال.

ويأتي قرار الرابطة بإلغاء الخطة التي تقضي بالسماح لعدد محدود من الجماهير بدخول الملاعب بشكل تدريجي، استجابة لقرار الحكومة البريطانية بتأجيل عودة الجماهير للمدرجات.

ولن يُسمح لأي مشجع بحضور المباريات في الموسم الجديد، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس في بريطانيا مؤخراً، علماً أنه كان من المقرر ألا يزيد عدد المشجعين عن 1000 شخص.

وأشارت الرابطةإلى أن غياب الجماهير يتسبب بخسارة 100 مليون جنيه إسترليني شهرياً، ما تترتب عليه أضرار إقتصادية في البلاد، فضلاً عن إلحاق الضرر بفرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص.

ومن المقرر أن تراجع الحكومة البريطانية خطة عودة الجماهير للملاعب مع بداية شهر أكتوبر المقبل، من إجل إتخاذ قرارًا جديدًا وفقًا للمستجدات في البلاد.

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