الاتحاد المصري لكرة القدم يُنعي عزمي مجاهد

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم، مدير اللجنة الإعلامية السابق، ومدير إدارة المتابعة في الاتحاد “عزمي مجاهد” بعد وفاته صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وكان مدافع نادي الزمالك وباوك الأسبق “أمير عزمي مجاهد” أعلن تدهور حالة والده الصحية بسبب إصابته فيروس كورونا قبل عدة أيام، ليفارق الحياة صباح اليوم.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم بيان عبر صفحته الرسمية ومكتبه الإعلامي، عن وفاة عزمي مجاهد الذي تُوج بلقب أفضل لاعب كرة طائرة في قارة أفريقيا عام 1974 مع الزمالك ومنتخب مصر.

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ولعب عزمي مجاهد لمدة 16 عامًا في فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك، وقاد الفريق نحو تحقيق 12 لقب محلي متنوع، بالاضافة لـ11 لقبًا بين المنافسات العربية والأفريقية مع منتخب مصر، فضلاً عن مشاركته في دورتين للألعاب الأولمبية.

وكان أهم إنجاز في تاريخ عزمي مجاهد في مونديال كرة الطائرة عام 1975 عندما أختير ضمن أفضل 10 لاعبين في البطولة، بالاضافة لتتويجه بلقب أفضل لاعب أفريقي وضمن أفضل 10 لاعبين في مصر 1978، كما حصل عزمي مجاهد على أربعة أوسمة رئاسية.

وستشيع جنازة عزمي مجاهد من مقابر عائلته في مدينة 6 أكتوبر، حسب ما أكده الحساب الرسمي لقناة صدى البلد بموقع تويتر.