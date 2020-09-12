شعار جديد على أقمصة فرق الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن اللاعبين والحكام سيرتدون قمصانًا تحمل شعار “لا للعنصرية” موسم 2020/21 بأكمله بدلاً من شعار “حياة السود مُهمة”.

وظهر شعار “حياة السود مُهمة” في كُل المباريات بعد استئناف الموسم الماضي عقب توقف طويل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك تضامنا مع احتجاجات مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء العالم.

لكن شعار “حياة السود مهمة” لن يظهر على قمصان اللاعبين في الدوري الإنجليزي مع بداية المسابقة اليوم، بمباراة فولهام وآرسنال، إذ سيتم استبداله بشعار “لا للعنصرية”.

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وقال الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز إن “الأندية واللاعبون والحكام أظهروا مسؤولية كبيرة للتنديد بالعنصرية“.

وتابع: “اللاعبون كان لهم صوت قوي في هذا الأمر الموسم الماضي. واصلنا الاستماع للاعبين بشأن هذه الظاهرة، وسنقوم بدعمهم والأستمرار في التأكيد على موقف الدوري المُمتاز ضد العنصرية“.

واختتم: “شعار لا للعنصرية يؤكد سياسة عدم التسامح معها نهائيًا. لن نقف مكتوفي الأيدي بشأن هذه القضية وسنواصل العمل مع الأندية واللاعبين والشركاء لمواجهة كافة السلوكيات المتحيزة”.