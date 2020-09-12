رياضة | أرقام النني في مشاركته الأولى مع أرسنال

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر أرقام النني في مشاركته الأولى مع أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدولي المصري محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في المباراة الأولى التي تغلب فيها فريقه على فيكارج رود لحساب مباريات الجولة الأولى من البريميرليج بثلاثية نظيفة.

ماذا قدم النني في مباراته الأولى مع أرسنال ؟

خاض النني المباراة كاملة ولعب تسعين دقيقة سدد خلالها على المرمى في مناسبة وحيدة فيما مرر 64 تمريرة وبلغت نسبة دقة تمريراته 93.8% .

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وقطع الفرعون المصري الكرة في أربعة مناسبات فيما تحصل على خطأ واحد لصالحه ليحصل على تقييم 7.8.

وسجل ثلاثية الأرسنال في هذه المباراة الفرنسي لاكازيت والمدافع جابرييل والجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

ليحصد بذلك رفقاء أرتيتا أولى ثلاثة نقاط في طريقهم للمنافسة على لقب البريميرليج الموسم الجاري.