رياضة | الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث حفيظ بلايلي والد ووكيل أعمال اللاعب يوسف بلايلي، عن أخر مستجدات انتقال اللاعب إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع النجم الجزائري يوسف البلايلي، لتعويض رحيل رمضان صبحي والذي انتقل إلى نادي بيراميدز.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات صحفية لقناة النهار:" يوسف مرتبط بتعاقد مع أهلي جدة وبالفعل هناك مفاوضات مع النادي الأهلي".

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وتابع:" الترجي أيضًا يسعى للحصول على خدمات يوسف وعودته للفريق".

وواصل:" الأهلي المصري فريق كبير ولديه سجل رائع من البطولات لكن الأمر متوقف على الأمور المالية بينه وبين النادي السعودي".

وأضاف:" تواصل معنا أحد مسؤولي الزمالك لكن دون تطورات، وأيضًا حدث اتصال من فريق بيراميدز لكن لا جديد في الأمر".

وأتم:" الأهلي المصري هو العرض الأكثر جدية ويوسف مرحب بذلك لكن لابد من الاتفاق مع أهلي جدة".