رياضة | بمشاركة النني.. أرسنال يحقق انتصارا رائعا على فولهام بثلاثية بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بمشاركة النني.. أرسنال يحقق انتصارا رائعا على فولهام بثلاثية بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق أرسنال في تحقيق فوز كبير على حساب فولهام بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الكسندر لاكازيت هدف أرسنال الأول، وعزز جابريل النتيجة عن طريق رأسية رائعة في الشوط الثاني، واختتم الجابوني ايميريك أوباميانج النتيجة بالهدف الثالث.

وشارك محمد النني طول أحداث المباراة، وقدم لقاء جيد للغاية بجانب السويسري تشاكا في خط وسط فريق أرسنال.

وأحرز الجانرز أول ثلاث نقاط له في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المباراة الافتتاحية في البطولة.