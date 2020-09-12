رياضة | الأهلي يتحرك لإنقاذ صالح جمعة بعد أزمة "حادث الزمالك"

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتحرك لإنقاذ صالح جمعة بعد أزمة "حادث الزمالك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص النادي الأهلي فريقا قانونيا؛ لمتابعة قضية صالح ‏جمعة، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي على خلفية الحادث غير ‏المقصود الذي حدث أمس اثناء قيادته لسيارته في أحد شوارع حي الزمالك، وتسبب في إحداث بعض التلفيات في سيارتين.‏

وكلف الأهلي فريقًا قانونيًا من النادي برئاسة محمد فتحي، المشرف العام على الشئون ‏القانونية؛ للتواجد مع اللاعب بأحد أقسام الشرطة ومتابعة تطورات الموقف، بعدما قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه وبعد دفعها تبين وجود قضية أخري على اللاعب مما تسبب في تأجيل إجراءات الافراج عنه.‏

ويحرص مسئولو الأهلي على التواصل والمتابعة المستمرة للقضية، من خلال الاتصالات التي يجريها العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، مع محمد فتحي وفريق العمل القانوني للأهلي والمتواجد بصفة مستمرة مع صالح جمعة؛ لمتابعة تطورات الموقف والاطمئنان على ‏اللاعب لحين خروجه من قسم الشرطة.‏