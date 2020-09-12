رياضة | مدرب سموحة ينعي عزمي مجاهد

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب سموحة ينعي عزمي مجاهد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى أحمد سامي المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعات باتحاد الكرة، وعضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

وقال سامى : "رحم الله الأخ والصديق طيب القلب عزمي مجاهد .. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله وأكرم نزله".

ويعد مجاهد أحد نجوم الكرة الطائرة في الزمالك ومنتخب مصر ونال جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في 1974 وتقلد مجاهد العديد من المناصب سواء في اتحاد الكرة أو نادي الزمالك.