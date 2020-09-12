شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستأنف تدريباته استعدادًا للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، تدريباته اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة النادى الإسماعيلي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز، والتى يستضيفها استاد الإسماعيلية.

ويطمح ذئاب الجبل في مواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، طمعًا في الحفاظ على المركز الثالث بعد تعثر بيراميدز بثلاث هزائم متتالية.

ومنح تعثر فريقي بيراميدز والزمالك بالجولة 26 من الدوري فرصة ذهبية للمقاولون العرب للعودة بقوة إلى صراع الوصافة من جديد، بعدما انتزع فوزًا ثمينًا في ذات الجولة على فريق حرس الحدود في الوقت القاتل، بهدف طاهر محمد طاهر، حيث ارتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 47 بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 45، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 52، إلا أن القلعة البيضاء تترقب خصم ثلاث نقاط مع نهاية الموسم كعقوبة انسحاب من مباراة القمة أمام الأهلى في الدور الأول، وهو ما يجدد آمال المقاولون في استعادة المركز الثانى من جديد بعدما هيمن عليه ذئاب الجبل طوال أحداث الموسم الجارى.