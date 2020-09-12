شكرا لقرائتكم خبر عن «كونتي» يخطط لخطف أعمدة تشيلسي في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، لخطف عدد من نجوم نادي تشيلسي الإنجليزي، وعلى رأسهم نجولو كانتي وأوليفييه جيرو، بالإضافة للصفقة الجديدة ماركوس ألونسو، لدعم مركز الظهير الأيسر، خلال الموسم الكروي الجديد.

ووفقا لما ذكره موقع «ديلي ميل»، فإن إدارة النادي الإنجليزي لا تريد عقد صفقات مع النادي الإيطالي الذي يدربه «كونتي» بسبب الطريقة الذي رحل بها الأخير سابقًا خلال توليه القيادة الفنية للبلوز.