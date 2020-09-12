شكرا لقرائتكم خبر عن «الضامة» تبعد «كاسونجو» عن مواجهه الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفقد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خدمات مهاجمه الكونغولى كابونجو كاسونجو، خلال مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي، المقرر لها غدًا الأحد، على أرض ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ27 لبطولة الدورى الممتاز.

وياتى ذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب بشد في العضلة الضامة خلال مباراة سموحة الأخيرة، والتى أقيمت الخميس الماضي على أرض ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويعاني «كاسونجو» من إصابة بشد في العضلة الضامة، ولم يتمكن من المشاركة في مران فريقه اليوم.

وتعادل الزمالك مع سموحة بنتيجة ٣-٣ ضمن منافسات بطولة الدوري، وهو ما جعل الجهاز الفني يشدد على اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي غدًا لاستعادة ذاكرة الانتصارات من جديد.