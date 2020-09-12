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شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان الإيطالي يكشف الستار عن قميصه الثاني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف فريق ميلان الإيطالي اليوم النقاب عن زيه الثاني الذي سيخوض به المسابقات خلال الموسم الكروي الجاري.
ووفقا لما نشره النادي الإيطالي على حسابه الرسمي، يحتوي القميص على اللون الأبيض المزين بمربعات حمراء أعلى وأسفل واجهة التصميم، وظهر به عدد من اللاعبين للنادي الإيطالي على رأسهم كل من، إسماعيل بن ناصر ورافائيل لياو وأنتي ريبيتش.
يذكر أن ميلان أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، لذا سيشارك هذا الموسم في الأدوار التمهيدية ببطولة الدوري الأوروبي.
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