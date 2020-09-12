شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيلاروسيا: مجموعتنا مثيرة للاهتمام فى بطولة مصر 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يوري تشيفتسوف، المدير الفني لمنتخب بيلاروسيا، أن قرعة النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021 أوقعت منتخبه في مجموعة مثيرة للاهتمام.

ويقع منتخب بيلاروسيا في المجموعة الثامنة بجوار منتخبات سلوفينيا وروسيا وكوريا الجنوبية.

وقال «تشيفتسوف»، للموقع الرسمي لمصر 2021: «لدينا مجموعة مثيرة للاهتمام، لست مستعدًا لتقييم المنتخب الكوري فقط».

وأضاف: «آخر مرة شاهدت منتخب كوريا كانت في بطولة العالم 2019 في ألمانيا».

وأوضح «تشيفتسوف»: «من الواضح من تلك المسابقة أن لدى جميع المنافسين فرصة، ليس فقط لتحقيق الدور الرئيسي ولكن للنجاح في البطولة».

وشدد مدرب بيلاروسيا: «لا أرى مرشحًا واضحًا في مجموعتنا، فالفرق أساليب لعب مختلفة».

وكشف «تشيفتسوف»: «أسلوب روسيا مثلنا، وفريق سلوفينيا يتمتع بسمات مميزة ومثيرة للاهتمام، ولن يكون الكوريون بالتأكيد مثل نفس أسلوب أي منتخب آخر».

Advertisements

وأتم تصريحاته: «الأولوية للفرق ستكون ألا تصبح أخير المجموعة، ومن الواضح أنه ستكون هناك معركة على النقاط المطلوبة للجولة الرئيسية».