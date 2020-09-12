شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: اتحاد الكرة سبب إصابة عزمي مجاهد بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فجر مصدر مقرب من الراحل عزمي مجاهد، مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة، مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده رحيل عزمي مجاهد بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر، قريب الصلة بالراحل، والذي كان مرافقًا له خلال فترة مرضه واحتجازه بمستشفي «الكاتب»، أن عزمي مجاهد ضحية قرار عودة الدوري وعودة الموظفين للعمل في اتحاد الكرة.

واضاف: «أحمل اتحاد الكرة مسؤولية إصابته بفيروس كورونا، حيث أنه اصيب بها عن طريق العدوى من أحد المصابين داخل الجبلاية، خصوصًا وأنه كان متبع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودته لممارسة عمله داخل الجبلاية».