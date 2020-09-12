شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الاتحاد السكندري يخضعون لتحليل «رابيد تيسيت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة المدير الفنى طلعت يوسف، لتحليل «رابيد تيست» بمقر النادي بسموحة، الثالثة عصرًا، على أن يخوض الفريق التدريب عقب إجراء التحليل استعدادًا لمباراه الأهلي، وكانت حاله من الغضب قد أصابت جماهير الفريق السكندري عقب التعادل بهدفين لكل فريق أمام نادي مصر، أمس الجمعة، وضياع نقطتين على الرغم من توقيع عقوبات مالية على جميع اللاعبين بسبب سوء النتائج والأداء إلا أن مسلسل ضياع النقاط والأداء السىء مستمر.

وقرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادى الاتحاد السكندري، بقيادة طلعت يوسف، الدخول في معسكر مغلق لمدة 72 ساعة استعدادًا لمواجهة الأهلي المرتقبه، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل، على أرض ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الثامنة والنصف مساء، ضمن مباريات الجولة الـ27 لبطولة الدورى الممتاز، وجاء ذلك بالاتفاق مع محمد مصيلحي، رئيس نادى الاتحاد السكندري.

ويعد لقاء الأهلى مع الاتحاد السكندرى في الجولة الـ27 بالدورى، بمثابة مباراة حسم الدورى والدرع رقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بعد الفوز على الإسماعيلى بالأمس، والتى حسمها الأحمر بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى النقطة 71 في صدارة الجدول، ويتبقى للفريق الأحمر ثلاث نقاط فقط لحسم الدورى قبل 7 جولات من النهاية.