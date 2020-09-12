شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يرفض الإفراج عن مستحقات لاعبيه عقب ثلاثية الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبيه منذ الخسارة برباعية أمام المقاصة، في الجولة الـ24 بالدوري، لاسيما بعدما تلقى الدراويش هزيمة من الأهلى بثلاثية دون رد، في الجولة الـ26 من منافسات البطولة، والتى تسببت في غضب الجماهير الإسماعلاوية خاصة بعد الأداء المتراخى للاعبين في الشوط الثانى من اللقاء، ما تسبب في تلك الهزيمة بثلاثية نظيفة والتى أدت إلى تواجد الفريق في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

يأتى ذلك في الوقت الذي، طالب فيه البرازيلى هيرون ريكاردو، المدير الفني للنادي الإسماعيلى، لاعبيه بإغلاق صفحة مباراة الأهلي، التي أقيمت مساء أمس، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، مطالباً إياهم بالتركيز في مباراة المقاولون العرب، والمقرر لها الثامنة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، باستاد الإسماعيلية بالجولة السابعة والعشرين للمسابقة، وهى المباراة الأولى التي سيخوضها «ريكاردو» مع الدراويش في الولاية الثالثة، بعدما فضل مجلس إدارة الإسماعيلى منح أحمد العجوز ومحمد حمص فرصة قيادة الفريق الأصفر في مواجهة الاهلي نظرًا لقدوم المدرب البرازيلى قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط.