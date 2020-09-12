شكرا لقرائتكم خبر عن «دي بروين» يتحدث عن انضمام «ميسي» لمانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النجم البلجيكي، كيفين دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، عن رأيه تجاه انضمام ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، إلى الفريق السماوي خلال الفترة المقبلة.
وقال: «حال انضمامه لصفوفنا سنكون الفريق الأفضل في العالم كوننا نجحنا في ضم الصفقة الأهم في تاريخ الكرة العالمية».
وأضاف، في تصريحات نشرها موقع «ديلي ميل» البريطاني: «حاليًا يجب أن نركز مع أنفسنا ولانتحدث كثيرًا عن الصفقات المحتمل قدومها للفريق».
وكان «ميسي» قد طلب الرحيل عن فريقه هذا الصيف وهي الخطة التي أحبطتها إدارة النادي الكتالوني بالتأكيد على أن السماح برحيله لن يتم إلا بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 700 مليون يورو، ليضطر اللاعب للرضوخ للأمر الواقع والبقاء لموسم آخر مع البلوجرانا، في الوقت الذي كانت العديد من التقارير قد أشارت إلى اقترابه من مانشستر سيتي.
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