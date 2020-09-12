شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي كامل العدد فى مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتملت صفوف الفريق الكروي الأول بنادى الأنتاج الحربي بعد تعافي محمود البدري، مدافع الفريق، من حالة الإجهاد التي لحقت به عقب مواجهه أسوان، التي أقيمت الخميس الماضي، والتي خسرها الفريق بثنائية نظيفة.

ويخوض فريق الإنتاج الحربى مباراة الزمالك بصفوف مكتملة لأول مرة هذا الموسم، حيث خلت قائمة الفريق من الإصابات والإيقافات بعد سلسلة طويلة من المباريات التي خاضها الفريق منقوصًا من بعض لاعبيه.

ويختتم فريق الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، استعداداته، اليوم السبت، لمواجهة الزمالك، المقرر لها الثامنة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى بالجولة السابعة والعشرين للمسابقة المحلية، حيث يخوض الفريق مرانه الرئيس باستاد المصانع الحربية، ليعلن مختار مختار بعده قائمة فريقه التي تدخل معسكر مغلق استعدادًا للمباراة.

الإنتاج الحربى يسكن المركز العاشر بترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.