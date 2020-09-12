شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه عقوبة كسر الحظر الإعلامي في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، لاعبى الفريق من اختراق الحظر الاعلامي الذي فرضه الجهاز الفنى عليهم خلال الأيام المقبلة قبل المباريات المهمة التي سيخوضها الفريق في بطولة الدورى الممتاز.
وقرر سيد عبدالحفيظ توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على أي لاعب سيكسر قواعد الحظر الإعلامي، والتي فرضت عليهم عقب مباراة الإسماعيلى التي أقيمت أمس، الجمعة، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري، والتى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة.
وأكد مدير الكرة بالأهلى أن جميع اللاعبين عليهم الحفاظ على تركيزهم والابتعاد عن الإعلام في الـ48 ساعة المقبلة من أجل الفوز على الاتحاد السكندري بعد غد، الاثنين، في الجولة الـ27 لحسم لقب الدورى رسميًا.
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