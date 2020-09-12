شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» يزين قائمة برشلونة لمباراة لقاء ناستيك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة فريق برشلونة، قائمة فريقه خلال اللقاء الودي الذي سيقام اليوم أمام فريق ناستيك، مساء اليوم السبت، استعدادًا للموسم الجديد. وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالتالي: بيتو- بينا- تيناس- سيميدو- بيكيه- بوسكيتس- جريزمان- ميسي- ديمبلي- لينجليت- ألبا- برايثوايت- سيرجي روبيرتو- دي يونج- فيربو- كوتينيو- ألينيا- ترينكاو- بيدري- بويج- أراوخو- كوينكا- ميراندا- كونراد – موريبا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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