شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادى الاتحاد السكندري، بقيادة طلعت يوسف، الدخول في معسكر مغلق لمدة 72 ساعة استعدادًا لمواجهة الأهلي المرتقبة، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل، على أرض ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الثامنة والنصف مساء، ضمن مباريات الجولة الـ27 لبطولة الدورى الممتاز.

وجاء ذلك بالاتفاق مع محمد مصيلحي، رئيس نادى الاتحاد السكندري، حيث يسعي الجهاز الفنى لتصحيح أخطاء اللاعبين التي ظهرت في مباراة مصر، التي أقيمت أمس الجمعة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، فضلًا عن العمل على إيجاد حلول للأخطاء الدفاعية القاتلة، والتى أصبحت صداعًا مزمنًا في رأس الجهاز الفنى لزعيم الثغر.

وقرر الجهاز الفنى دخول 22 لاعبًا لمعسكر مواجهة الأهلي، مع الاعتماد على نفس اللاعبين الذين تواجدوا في اللقاء الماضي أمام نادى مصر.