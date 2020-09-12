شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يفشل في خطف قناص تورينو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشل نادي توتنهام الإنجليزي في سعيه للتعاقد مع أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو ومنتخب إيطاليا، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بإجمالي 50 مليون يورو.

وفقا لموقع صحيفة «سكاي سبورت»، فإن النادي الإيطالي رفض عرض النادي الإنجليزي بسبب عدم تنفيذ طلباته بشراء اللاعب نهائيًا أو الإعارة مع وضع بند إلزامي بشرائه بنهاية الموسم.