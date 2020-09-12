شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية شاقة لمنتخب اليد في معسكر الغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل المنتخب الوطني لكرة اليد استعداداته لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13- 31 يناير 2021.
وخاض اللاعبون تدريبات بدنية شاقة، اليوم السبت، في معسكر الفريق بالغردقة، تحت إشراف روبيرتو جارسيا، المدير الفني للمنتخب الوطني.
واكتفى المدرب الإسباني بتدريبات استشفائية طوال الفترة الماضية، تجنبًا لتعرض اللاعبين للإجهاد خلال فترة المعسكر خاصة وأن البعثة وصلت إلى مدينة الغردقة الأربعاء الماضي.
وحظي المنتخب باستقبال حافل من مسؤولي فندق الإقامة فور الوصول، حيث حرصت الإدارة على توفير أجواء احتفالية لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل الانخراط في فترة الإعداد.
ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر إلى الفندق في الفترة من 9 إلى 23 الشهر الجاري لتوفير كل سبل الراحة خلال الاستعدادات للمونديال العالمي.
وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد والتشيك والمتأهل من أمريكا الجنوبية.
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