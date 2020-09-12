شكرا لقرائتكم خبر عن «الخماسية» تدرس تسليم الأهلي درع الدوري في مواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تسليم درع الدوري للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال مباراته الأخيرة بالجولة الرابعة والثلاثين للمسابقة أمام طلائع الجيش.

ويأتي ذلك في ظل اقتراب الفريق الأحمر من التتويج باللقب للمرة الـ42 في تاريخه، حال الفوز على الاتحاد السكندري بالجولة السابعة والعشرين للمسابقة بالمباراة، المحدد لها الاثنين المقبل.

وتفكر اللجنة الخماسية في تعديل موعد تسليم درع الدوري بدلا من منحه في احتفالية تقام بعد نهاية الموسم، وتفضل اتباع أسلوب جديد بمنح اللقب للفريق الفائز في آخر مباراة له وفي حال حسم الأهلي للقب، ستكون مباراة الجولة 34 أمام طلائع الجيش.

واقترب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي من حسم النسخة الـ61 من بطولة الدوري الممتاز، ويحتاج أبناء القلعة الحمراء ثلاث نقاط فقط للفوز بهذه النسخة من الدوري، أو خسارة صاحب المركز الثاني نادي الزمالك المباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربي، والفوز بهذه النسخة يحقق لقب الدوري للمرة 42 في تاريخه.