شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يتحفظ على التعاقد مع الكونغولى «مالانجو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظ السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الاول بالنادي الاهلي، على مقترح لجنة التخطيط بالنادي بالتعاقد مع الكونغولى مالانجو، مهاجم الرجاء المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تم ترشيح اللاعب للانضمام للقلعة الحمراء عقب تألقه في الفترة الأخيرة رفقة نادي الرجاء المغربي، إذ سجل 7 أهداف خلال 22 مشاركة.

وجاء تحفظ «فايلر» على التعاقد مع الدولي الكونغولي بسبب عدم ملائمته لخططه الفنية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أنه يرغب في التعاقد مع مهاجم في مواصفات مواطنه جاكسون موليكا، الذي رحل للاحتراف في صفوف نادي ستاندرلييج البلجيكي.

ويفكر «فايلر» حاليًا في تطوير إمكانيات السنغالي أليو بادجي، الذي بدأ مستواه في التحسن خلال الفترة الماضية بعد تعوده على الأجواء بالدوري المصري واكتسابه لحساسية المباريات، مما يعني تأجيل أو إلغاء فكرة التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الفترة القادمة في حالة ثبات بادجي على المستوى الفني الذي ظهر فيه خلال المباريات الأخيرة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا بثلاثية دون رد على حساب نادي الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.