شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو برشلونة يختارون قائدهم بعد تغيير نظام الحصول على الشارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار لاعبو فريق برشلونة قائدهم الجديد خلال الموسم الكروي الجديد المتفرض إنطلاقه 20 من الشهر الجاري. وبحسب موقع صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن لاعبي البرسا صوتوا جميعًا على منح شارة القائد داخل المستطيل الأخضر للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وأكد التقرير الإسباني، أن نظام اختيار القائد تغير تمامًا وأصبح بعملية التصويت بدلًا من الأقدمية، خاصة في ظل أجواء التوتر التي نشبت خلال الفترة الماضية بين «ميسي» وإدارة الفريق الكتالوني الحالي برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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