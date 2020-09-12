شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يحذر لاعبيه من الانشغال بعروض الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر مجلس إدارة نادى وادي دجلة لاعبي الفريق الكروي الأول من التفكير في العروض التي تلقاها عدد منهم خلال الفترة الماضية، من أجل الرحيل عن الفريق الدجلاوي، وعلى رأسهم محمد عبدالعاطي، الذي وقع على عقود انتقال لنادى الزمالك، ولكن يتبقي إنهاء المفاوضات بشكل رسمي بين مسؤولى الناديين.

ويرغب وادي دجلة في تأجيل أي مفاوضات لنهاية الموسم، خوفًا من تاثير ذلك على وضع الفريق في الدوري، خاصة وأنه يتواجد في دائرة الخطر، ويحتل المركز الـ 14 برصيد 27 نقطة، ولذلك عقد الجهاز الفنى جلسه مع «عبدالعاطي»، وطالبه بالالتزام والتركيز في التدريبات والمباريات، وتأجيل أمر رحيله لنهاية الموسم.

ويأتى ذلك في الوقت الذي اشترط فيه وادي دجلة الحصزل على 35 مليون جنيه للاستغناء عن محمد عبدالعاطي.