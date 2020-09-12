شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافي «بيانيتش» و«توديبو».. برشلونة خالٍ من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي برشلونة الإسباني عن تعافي لاعبيه ميراليم بيانيتش وجان كلير توديبو من فيروس كورونا المستجد، بما يعني أن الفريق الكاتالوني أصبح خاليا من كوفيد 19.
وأكد النادي الإسباني، عبر موقعه الرسمي، إن الثنائي تعافى بشكل تام من فيروس كورونا المستجد، مما يسمح لهما من المشاركة في التدريبات الرياضية الخاصة بالفريق الكتالوني.
ومن المقرر أن يلتقي برشلونة وديا، اليوم، مع نظيره ناستيك، استعدادًا للموسم الجديد، لكن سيغيب «بيانيتش» و«توديبو» عن المشاركة.
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