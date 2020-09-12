كل ما تريد معرفته عن مواجهة إنبي ضد وادى دجلة فى الدوري

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جدة - عمرو شويل يستدرج فريق إنبى نظيره وادى دجلة في تمام السادسة مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت في ختام مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع المقاولون العرب بنفس النتيجة في نفس الجولة.

*ترتيب انبى ووادى دجلة فى جدول الدوري

يحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 11 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.





*تاريخ مواجهات إنبى ووادى دجلة

تاريخيا مواجهة اليوم تحمل الرقم 17 في مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري، حيث التقيا لأول مرة موسم 2010/2011، وبالتحديد في الأسبوع الثاني عشر يوم 25 نوفمبر 2010 وفاز إنبي خارج ملعبه 3/2، نال أحمد عبدالظاهر شرف تسجيل أول أهداف المواجهة، بينما نال عاشور التقي شرف تسجيل أول أهداف وادى دجلة.

مباريات الفريقين السابقة فى مسابقة الدوري غزيرة التهديف حيث سجل فيها 56 هدفا بواقع 31 هدفا لإنبي مقابل 25 هدفا لوادي دجلة، وجاء أحمد عبدالظاهر الهداف التاريخي للمواجهات، برصيد 6 أهداف، حيث انتهت 10 مباريات بفوز إنبى، مقابل 4 انتصارات فقط لوادي دجلة، و3 تعادلات.

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وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذى أقيم بالجولة التاسعة للمسابقة على ستاد بتروسبورت فى 21 ديسمبر 2019 ، سجل ثلاثية الفريق البترولى محمد شريف هدفين ومحمود قاعود هدفاً فيما يسجل أهداف وادى دجلة عبد الكبير الوادى ورفيق كابو.

*طولان يبحث عن استعادة الانتصارات وبابافاسيلو يفتش عن مواصلة النتائج الجيدة

ومن جانبه طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات وإنهاء دوامة التعادلات للتقدم نحو المربع الذهبى في المقابل شدد اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة على لاعبيه ضرورة مواصلة قطار النتائج الجيدة بعد عودة المسابقة من التوقف لإستكمال خطة الهروب من منطقة الخطر نحو مراكز الأمان في المسابقة.





*التشكيل المتوقع لإنبى ووادى دجلة

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام وادى دجلة مكون من :"محمود جاد - هشام عادل - إبراهيم يحيى - علي فوزي - كريم فؤاد- أحمد عبد العزيز - حميد ماو - زياد كمال - محمود غالي - عمر سافيولا - أحمد علي".

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام انبى مكون من :" محمد عبد المنصف-خالد رضا-رجب عمران-اسحاق يعقوبو-محمود مرعي-محمد عبد العاطي-عمرو صالح-محمد هلال-أحمد رمضان "بيكهام"-عبد الكبير الوادي-رفيق كابو".