شكرا لقرائتكم يطلع من مطب على التاني.. رفض إخلاء سبيل صالح جمعة بسبب اتهامه بدهس شاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأخر الإفراج عن صالح جمعة لاعب الأهلي بعد قيامه بصدم سيارتين خلال قيادته لسيارته في منطقة الزماك، رغم قرار النيابة العامة في القاهرة، بإخلاء سبيل صالح جمعة لاعب النادي الأهلى بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات؛ وجاء رفض اخلاء سبيله بسبب اتهامه بالتسبب فى تهشيم سيارة أثناء قيادته سيارته بمنطقة الزمالك، وذلك لأنه صادر قرار بضبطه وإحضاره على ذمة قضية دهس شاب فى الجيزة، والتى ما زالت تحقيقاتها جارية بنيابة قسم الجيزة.

القضية الثانية المتهم فيها اللاعب صالح جمعة بدهس شاب بمنطقة الجيزة، وقعت فى شهر مارس الماضى، واستعجلت النيابة العامة فى الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول تلك القضة المتهم فيها اللاعب صالح جمعة، بدهس شاب بسياراته، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وتسلمت جهات التحقيق بعض التقارير الطبية الخاصة بالشاب المصاب، وتنتظر عدة تقارير أخرى، فى إطار استكمالها التحقيقات.

المجني عليه فى حادث تصادم الجيزة



واستلمت نيابة الجيزة، استعلام إدارة المرور بخصوص اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته، حيث تبين أن السيارة التى يقودها صالح جمعة هى ملك شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك.

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وقال سايس بالشارع، إنه شاهد صالح جمعة بسيارته، يصدم شابا أثناء وقوفه أمام أحد الفنادق، مشيرًا إلى أن لاعب الأهلى كان يسير بسرعة كبيرة واستكمل قيادته للسيارة، عقب وقوع الحادث وصدم الشاب.

وانتقل أحمد سالم وكيل أول نيابة الجيزة، إلى المستشفى للاستماع لأقوال الشاب المصاب، حيث اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، مشيرًا أنه فوجئ أثناء وقوفه فى شارع النيل بالجيزة، بسيارة مسرعة يقودها صالح جمعة وصدمنى بسيارته وفر هاربا.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من إحدى المستشفيات الخاصة، بوصول "ع. م" 30 عاما، موظف بأحد الفنادق الشيهرة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى صالح جمعة.

وبالكشف عن لوحاتها، تبين أنها ملك شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك، وتبين أن الحادث وقع في الساعة السادسة صباحا، وأصيب الموظف بكدمات متفرقة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبسؤاله اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي، الذي يعمل به.