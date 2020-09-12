شكرا لقرائتكم الإصابة تبعد أوباما وكاسونجو من حسابات الزمالك أمام الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد عدم قدرة الثنائى يوسف أوباما والكونغولى كابونجو كاسونجو لاعبى الزمالك، على اللحاق بمباراة الفريق أمام الإنتاج الحربى، التى ستقام فى الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، بعدما تعادل الفريق الأبيض مع سموحة، بثلاثة أهداف لمثلها، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس باستاد برج العرب، فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز.

واشتكى أوباما من إصابة خلال مران الزمالك اليوم، السبت، فيما مازال كاسونجو غير جاهز بسبب الإصابة التى لحقت به فى المباراة الماضية للفريق أمام سموحة، على أن يخضع الثنائى لأشعة من أجل تحديد مدى حجم الإصابات التى يعانى منها الثنائى خلال الساعات الجارية، وذلك بعد شكوى الثنائى من الإصابات العضلية.

Advertisements

وتعادل الزمالك مع سموحة بثلاثة أهداف لمثلها فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس، الخميس، باستاد برج العرب فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز، حيث تقدم الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك لفريقه في الدقيقة 18 ثم تعادل حسام حسن مهاجم سموحة لفريقه فى الدقيقة 37 ثم عاد حسام حسن في الدقيقة 42 ليسجل هدفا بالخطأ فى مرماه لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الزمالك وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة قبل أن يسجل مصطفي محمد مهاجم الزمالك الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 66 ثم قلص أحمد حسن مكى مهاجم سموحة الفارق في الدقيقة 86 بتسجيل الهدف الثانى لفريقه ونجح حسام حسن فى خطف التعادل لسموحة فى الدقيقة 92.

وبهذا التعادل استمر الزمالك فى المركز الثانى برصيد 52 نقطة علما إنه سيتم خصم 3 نقاط من رصيد الفريق فى نهاية الموسم لعدم حضور لقاء قمة الدورى فى الدور الأول أمام الأهلى، ثم يلاحقه المقاولون العرب فى المركز الثالث برصيد 47 نقطة ثم بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 45 نقطة.