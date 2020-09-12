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كلوب متفاجئ من تغيير قاعدة التبديلات في الدوري الإنجليزي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ، إنه تفاجأ بقرار رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالعودة لاستخدام ثلاث تغييرات في المباريات خلال الموسم المقبل.

وخلال الموسم الماضي، سمح للأندية بقائمة من 20 لاعبا خلال المباريات وبحد أقصى خمس تبديلات خلال المباراة لتخفيف الإرهاق خلال موسم 2019-2020 بسبب أزمة فيروس .

ورغم ذلك رفضت رابطة الدوري الإنجليزي أن تحذو حذو باقي بطولات الدوري في أوروبا، واعادت الأمور إلى ما كانت عليه بقائمة من 18 لاعبا وثلاث تبديلات في كل مباراة.

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وقال كلوب : اعتقدت من وجهة نظر منطقية، أن هذا العام فقط وليس للأبد، سيكون لدينا 20 لاعبا في القائمة وخمس تبديلات. لا أعرف لماذا كان علينا أن نناقش الأمر، أوروبا بأكملها تفعل ذلك.

وتابع كلوب : الأمر يتعلق برفاهية اللاعب وكذلك الوصول إلى أعلى المستويات في المباريات لكل الفرق، كنت مندهشا حقا حينما سمعت أن الرابطة قررت عكس ذلك.

ويستهل ليفربول حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ليدز يونايتد في أول مبارياته ببطولة الدوري موسم 2020 - 2021 السبت.

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