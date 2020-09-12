شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبى يُحدد الموقف النهائى لساسى من مواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، لفحص طبى تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق، لتحديد موقفه النهائى من التواجد مع الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربى، فى المباراة التى ستقام فى الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، بعدما تعادل الفريق الأبيض مع سموحة، بثلاثة أهداف لمثلها، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس باستاد برج العرب، فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز.

ويعانى فرجانى ساسى من كدمة فى الظهر ويوجد شكوك حول مدى إمكانية لحاقه بمباراة الإنتاج، حيث سيحسم الجهاز الطبى للفريق مدى إمكانية عودته من عدمه فى الساعات الجارية، حيث يرفض الجهاز الفنى للزمالك المجازفة بأى لاعب فى مباريات الدورى خاصة إن الفريق لديه مواجهتين أمام الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى شهر أكتوبر المقبل.

وتغيب ساسى عن المباراة الماضية أمام سموحة للإيقاف، وتعادل الزمالك مع سموحة بثلاثة أهداف لمثلها فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس، الخميس، باستاد برج العرب فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز، حيث تقدم الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك لفريقه في الدقيقة 18 ثم تعادل حسام حسن مهاجم سموحة لفريقه فى الدقيقة 37 ثم عاد حسام حسن في الدقيقة 42 ليسجل هدفا بالخطأ فى مرماه لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الزمالك وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة قبل أن يسجل مصطفي محمد مهاجم الزمالك الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 66 ثم قلص أحمد حسن مكى مهاجم سموحة الفارق في الدقيقة 86 بتسجيل الهدف الثانى لفريقه ونجح حسام حسن فى خطف التعادل لسموحة فى الدقيقة 92.

وبهذا التعادل استمر الزمالك فى المركز الثانى برصيد 52 نقطة علما إنه سيتم خصم 3 نقاط من رصيد الفريق فى نهاية الموسم لعدم حضور لقاء قمة الدورى فى الدور الأول أمام الأهلى، ثم يلاحقه المقاولون العرب فى المركز الثالث برصيد 47 نقطة ثم بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 45 نقطة.