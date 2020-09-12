شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يغادر إلى أمريكا أواخر سبتمبر لاستكمال رحلته العلاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية نهاية سبتمبر الجارى لاستكمال رحلته العلاجية التى بدأها قبل فترة طويلة للتعافى من المرض الذى يُعانى منه وأبعده عن كرة القدم، ويُنهي حالياً إجراءات السفر للخارج وتحديداً الولايات المتحدة الامريكية لمواصلة برنامج العلاج الذي بدأه قبل عدة أشهر وتسببت "جائحة" كورونا فى تأجيل سفره طوال الفترة الماضية قبل أن يستقر على السفر مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان مؤمن زكريا قد وجه رسالة شكر عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر إلى مجلس الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وجماهير القلعة الحمراء، وكتب فيها، "أتوجه بالشكر إلى إدارة النادي وإلى اللاعيبه: عشت معكم أسعد وأحلى يوم مر في حياتي منذ سنتين تقريبا.. وأتوجه بالشكر الجزيل لجمهوري الحبيب دايما بدخلوا على قلبي الفرح والسرور.. ربنا يشفيني وأسعدكم زي ما بتسعدوني.. دعواتكم لي بالشفاء العاجل".

واحتفى لاعبو الأهلي بزميلهم مؤمن زكريا، الذي قام جهاز الكرة مؤخراً بناء على تكليف محمود الخطيب، رئيس النادي، وذلك على هامش مران الفريق قبل مباراة الإسماعيلي، التى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، وقام جهاز الكرة بإحضار تورتة كبيرة عليها صورة مؤمن، وقام اللاعب بتقطيعها في غرفة خلع الملابس، وسط تصفيق وغناء زملائه، لمساندته ودعمه لتخطي الظروف الصحية التي يمر بها.

وقال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، في كلمته في حفل تكريم مؤمن، إنه يتمنى شفاءه وعودته سريعًا إلى الفريق، مؤكدًا أن الأهلي سيقاتل من أجل حصد دوري الأبطال الأفريقي هذا الموسم وإهداء اللقب له ، و شدد وليد سليمان، لاعب الفريق، على تقديم كل الدعم لمؤمن زكريا من أجل تخطي ظروفه الصحية الحالية. مؤكدًا أن جميع لاعبي الأهلي يتوجهون بالدعاء دائما لله، من أجل تعافي مؤمن وتخطي هذه الظروف ، وقال علي معلول، لاعب الفريق، إنه يثق في قدرة مؤمن زكريا وقوته لتخطي هذه الظروف الصحية. مشددًا على أن مؤمن زكريا لاعب مقاتل، وقادر على العودة بقوة والتعافي من أزمته الصحية.