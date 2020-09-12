شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول فيديو من حادث صالح جمعة فى حى الزمالك وانفعال لاعب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو مسرب لواقعة حادث تصادم سيارة صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى فى حى الزمالك، ويظهر خلاله اللاعب منفعلا أثناء خلافه مع أحد الأشخاص.

وخصص النادى الأهلى فريقا قانونيا لمتابعة قضية صالح ‏جمعة، لاعب الفريق على خلفية الحادث الذى وقع أمس أثناء قيادته سيارته فى أحد شوارع حى الزمالك، وتسبب فى إحداث بعض التلفيات فى سيارتين، وكلف الأهلى فريقًا قانونيًا من النادى برئاسة محمد فتحي، المشرف العام على الشئون ‏القانونية؛ للتواجد مع اللاعب بأحد أقسام الشرطة ومتابعة تطورات الموقف، بعدما قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه وبعد دفعها تبين وجود قضية أخرى على اللاعب ما تسبب فى تأجيل إجراءات الإفراج عنه.

ويحرص مسئولو الأهلى على التواصل والمتابعة المستمرة للقضية من خلال الاتصالات التى يجريها العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى، مع محمد فتحى وفريق العمل القانونى للأهلى والموجود بصفة مستمرة مع صالح جمعة، لمتابعة تطورات الموقف والاطمئنان على ‏اللاعب لحين خروجه من قسم الشرطة.

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وكان رجال المباحث قد اصطحب صالح جمعة فى سيارة ترحيلات لنقله لنيابة الجيزة بمحكمة جنوب الجيزة، للتحقيق معه فى قضية مطلوب على ذمتها بتهمة صدم شاب بسيارته على كورنيش النيل، وكشفت مصادر، أن صالح جمعة لن يتم إخلاء سبيله من قسم شرطة قصر النيل، وسيتم ترحيله لنيابة الجيزة بعدما تم الكشف عليه، وتبين أنه مطلوبا على ذمة قضية صدم شاب بسيارته فى كورنيش النيل بالجيزة فى شهر أبريل الماضى، ما تسبب فى إصابة الشاب بكسور وكدمات نتيجة سير صالح جمعة بسرعة كبيرة، كما تبين أن السيارة كانت أيضا ملك شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادى الزمالك.

وكانت نيابة قصر النيل قررت إخلاء سبيل صالح جمعة لاعب الأهلى بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد التصالح فى واقعة اصطدام سيارته بسيارتين بمنطقة الزمالك.