شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا والشيخ ومروان محسن يستعدون للاتحاد بوصلة تدريبات فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ثلاثى النادى الأهلى "مروان محسن وأحمد الشيخ ومحمود عبد المنعم "كهربا" وصلة تدريبات بدنية فى صالة الجيم استعداداً لمواجهة فريق الاتحاد السكندرى الاثنين المقبل على ملعب برج العرب فى إطار منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تعتبر مباراة حسم التتويج بلقب الدورى، ويسعى المارد الأحمر لاقتناص اللقب قبل 7 جولات من النهاية بعدما رفع رصيده إلى النقطة 71 فى الصدارة، للاحتفاظ بالدرع للموسم الخامس على التوالى والـ 42 فى تاريخ الأهلى.



لاعبو الاهلى

وبات النادى الأهلي على بُعد خطوة واحدة من حسم لقب الدورى الممتاز رسمياً بعد الفوز الكبير الذى حققه على الإسماعيلي أمس بثلاثية نظيفة سجلها على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقى نقطتان فقط على التتويج بلقب الدوري رسمياً قبل مباراته أمام الاتحاد السكندرى الاثنين المقبل فى الجولة الـ27 للدوري الممتاز.

ونجحت "صواريخ" الأهلي فى ضرب معقل الإسماعيلي، شارك الأهلى في جميع مواسم مسابقة الدوري منذ انطلاقها قبل 72 عاما ونجح فى التتويج باللقب 41 مرة، ويتربع حاليا على عرش صدارة أندية الدورى برصيد 71 نقطة بعدما خاض 26 مباراة حقق الفوز فى 23 لقاء وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة وكانت أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما سجل لاعبوه 63 هدفاً وتلقت شباكه ثمانية أهداف كأقوى دفاع وهجوم في المسابقة.

الاهلى لعب طوال تاريخه فى الدوري 1611 مباراة فاز فى 1090 وتعادل فى 352 وخسر 169 مباراة وسجل لاعبوه 2866 هدفا وتلقت شباكه 998 هدفا وحصد 3115 نقطة.