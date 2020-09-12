شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ياسمين رفعت لاعبة الشمس: حلمى أكون مذيعة ونجمى المفضل رونالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ القراءة . ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ المسقعة. من نجمك المفضل ؟ كريستيانو رونالدو .

ياسمين رفعت 1 من مطربك المفضل؟ عمرو دياب. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ مذيعة فى الراديو . لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا بتجاهل المعاكسات . مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ ياسمين عبد العزيز .

ياسمين رفعت 2 بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ أتمنى يكون رياضى أفضل.

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