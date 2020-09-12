شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي يحسم مشاركة عبدالله جمعة أمام الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغموض لدي الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الزمالك حول موقف عبدالله جمعة، لاعب الفريق، من المشاركة في مواجهة الانتاج الحربي، المقرر لها غدًا الأحد، على أرض ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لاختبار طبي أخير، اليوم السبت، على هامش المران الجماعي، لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة الإنتاج الحربي.

وتعرض عبدالله جمعة للإصابة خلال مباراة سموحة، مما حرمه من خوض المران الجماعي، أمس الجمعة، وخضع اللاعب لجلسة تأهيل، تحت إشراف محمد أسامة، طبيب الزمالك.

ويعانى الجهاز الفني للزمالك من نقص شديد في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة محمد عبدالشافي في مباراة الزمالك أمام الأهلي في عظمة الترقوة.