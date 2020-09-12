شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحسم ملف تجديد محمد الشامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مجلس إدارة نادى الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، كافة تفاصيل التجديد مع محمد الشامي، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، وذلك لمدة 3 مواسم مقبلة، بناء على طلب من الجهاز الفني، خاصة وأن اللاعب من الأعمدة الأساسية للفريق.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي النادى اتفقوا مع اللاعب على الحصول على 3 ملايين جنيه عن كل موسم بالإضافه لتقاضيه 50% من مقدم التعاقد.

ودخل محمد الشامي ضمن اهتمامات العديد من الأندية، سواء في الدورى الممتاز أو الخليج، كما تلقي عرضًا من فانكوفر وايت كابس الكندي، ولكن رفض مسؤولى الإسماعيلي الاستغناء عن اللاعب، ونجحوا في إقناعه بالتجديد.

وينتهى عقد محمد الشامي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في انتقالات يناير المقبلة.