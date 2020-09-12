«النني» يشارك في تسجيل أرسنال أول أهداف الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك النجم المصري محمد النني، نجم أرسنال، في أول أهداف الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز والذي سجله زميله الفرنسي أليكساندر لاكازيت في مرمى فولهام. وجاء الهدف في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة، بعد هجمة بدأها النني من وسط الملعب مرسلًا كرة أمامية طولية تجاه النجم الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج، تسلمها الأخير ليمررها على حدود منطقة الجزاء لتشاكا الذي سدد الكرة لترتطم بأقدام المدافعين وتصل إلى ويليان الذي حاول تسديد الكرة ليتصدى حارس فولهام لها وترتد إلى لاكازيت ليودعها الشباك. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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